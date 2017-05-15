 وزارة العمل تتيح خدمة المحادثة الفورية لمستفيدي الضمان الاجتماعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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وزارة العمل تتيح خدمة المحادثة الفورية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وزارة العمل تتيح خدمة المحادثة الفورية لمستفيدي الضمان الاجتماعي
المناطق- الرياض

طورت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر البوابة الإلكترونية الموحدة ثنائية اللغة، المحادثات الفورية، إضافة إلى تطوير ونشر البيانات المفتوحة، وتطوير وتوفير الخريطة التفاعلية مع مستفيدي الضمان الاجتماعي.

كما أتاحت الوزارة عبر بوابتها الجديدة، رصد وجمع ونشر جميع الأنظمة واللوائح الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على البوابة الإلكترونية الموحدة؛ لكي تكون مرجعاً دائماً لأنظمة ولوائح الوزارة، بالإضافة إلى نشر دليل خدمات إلكترونية موحد، لكل خدمات الوزارة من قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى تطوير تقويم موحد يظهر الفعاليات والأحداث الخاصة بالوزارة.

وتسعى الوزارة -من خلال البوابة الموحدة- إلى أن تشمل قطاع العمل والتنمية الاجتماعية ثنائية اللغة، وتحسين وتطوير وتبسيط رحلة المستفيد مع الخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، دشن أمس في مقر الوزارة بمدينة الرياض، البوابة الإلكترونية الموحدة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

يشار إلى أن الوزارة اعتمدت على البرمجيات مفتوحة المصدر عبر موقعها الإلكتروني https://mlsd.gov.sa في تطوير البوابة الموحدة؛ تماشياً مع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالتنسيق مع برنامج “يسر”؛ سعياً من الوزارة إلى ترشيد إنفاق الجهات الحكومية على الرخص، وزيادة القدرة على تطوير برمجياتها.

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