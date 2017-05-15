ميليشيا الانقلاب تستهدف بالمدافع قرى الزاهر.. وتقصف مسجداً ومستشفىً بتعز

أعادت ميليشيا الانقلاب في اليمن، قصف قرى سكنية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط البلاد. وحسب موقع ” 26 سبتمبر” التابع للجيش الوطني اليمني، جددت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قصفها العشوائي أمس على مساكن المواطنين في منطقة الغول بمديرية الزاهر.

وقالت إن قصفاً آخر للميليشيا بقذائف pmp” ” طال مدرسة الغول في المنطقة ذاتها.

واعتادت الميليشيا الانقلابية، استهداف القرى السكنية بقذائف المدفعية والدبابات وصواريخ الكاتيوشا في عدد من مناطق المواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالمحافظة.

وتسبب قصف الانقلابيين في نزوح عشرات الأسر خوفا على سلامتها، فضلاً عن سقوط الكثير من الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال، فيما تضررت ممتلكات المواطنين في المناطق المستهدفة. وتشهد عدة جبهات بالبيضاء مواجهات متقطعة وقصف مدفعي متبادل بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الانقلاب من جهة أخرى، فيما فشلت الأخيرة في تحقيق أي تقدم ميداني منذ أكثر من عام. وعلى صعيد تصل، قصفت الميليشيا مستشفاً ومسجداً شرق مدينة تعز، ما أدى إلى تدمير أجزاء منه وتضرره بشكل كبير، كما استهدفت بمدفعية الهوزر المستشفى العسكري والمسجد التابع له أمس.

وأعلن مواطنون في الربيعتين بمديرية جبن بمحافظة الضالع، تشكيل مقاومة شعبية، والسيطرة على عزلة الربيعتين بعد مواجهات شرسة مع ميليشيا الانقلاب على مدى يومين. وقالت مصادر، إن المقاومة تمكنت من دحر الميليشيا من عزلة الربيعتين بالكامل والتي كانت تحت سيطرتهم منذ أغسطس 2015م.

وأوضحت أن رجال المقاومة تمكنوا من السيطرة على ٨٠% من جبل الجميمة الواقع بين عزلتي الربيعتين ونعوة بجبن. وقدمت تعزيزات الميليشيا من اتجاه مديرية دمت بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد أول أمس السبت أسفرت عن سقوط ١٠ قتلى و٧ جرحى وإعطاب طقم، في حين أصيب ٥ من رجال المقاومة الشعبية.