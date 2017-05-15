 الأرصاد: هطول أمطار غزيرة على المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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الأرصاد: هطول أمطار غزيرة على المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية

الأرصاد: هطول أمطار غزيرة على المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية
المناطق- الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة) تمتد إلى مكة المكرمة والمرتفعات منها.
كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية على منطقة المدينة المنورة ومناطق (الجوف ، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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