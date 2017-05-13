 ترحيل 223 ألف وافد خلال 6 أشهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ترحيل 223 ألف وافد خلال 6 أشهر فرنسا: إيمانويل ماكرون يصبح رسميا ثامن رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة الأرصاد: هطول أمطار غزيرة على المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية ميليشيا الانقلاب تستهدف بالمدافع قرى الزاهر.. وتقصف مسجداً ومستشفىً بتعز وزارة العمل تتيح خدمة المحادثة الفورية لمستفيدي الضمان الاجتماعي كوريا الشمالية تنجح في اختبار صواريخ جديدة قادرة على حمل رؤوس نووية “التخصصات الصحية” تضبط متقدماً حاول تمكين آخر للاختبار بدلاً عنه أسرة الطفلة المخطوفة: بلغ عنها عضو “هيئة”.. ونريد معرفة دوافع الخطف “التنمية الاجتماعية”: لمستحقي الضمان ثلاث تأشيرات منزلية أمير الباحة يشكل لجنة للتحقيق في رسالة “مواطن” اشتكى من قصور الخدمات الحكومية عبدالله الفوزان: لا صحة لدراسة إلغاء نظام “ساند” 33 % نسبة توطين مهنة الطب في المستشفيات الحكومية خلال 2016

ترحيل 223 ألف وافد خلال 6 أشهر

ترحيل 223 ألف وافد خلال 6 أشهر
المناطق- الرياض

رحلت الجهات الأمنية خلال الـ6 أشهر الماضية 223.187 مخالفًا من عدة جنسيات لبلدانهم لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات الخاصة بالإقامة والعمل، من خلال المنافذ الجوية، والبرية والبحرية، حيث أنهت المديرية العامة للجوازات من خلال إدارة الوافدين إجراءات ترحيلهم إلي بلدانهم وإخضاعهم لبصمة مرحل. وبلغ عدد الذين تم ترحيلهم خلال شهر محرم الماضي 42.486 مخالفًا، بينما بلغ عدد المرحلين في صفر 41.142 مخالفًا، كما تم ترحيل 35.578 مخالفًا خلال ربيع الأول، و33.417 خلال ربيع الآخر، و33.234 في جمادى الأولى، و37.330 مخالفًا تم ترحيلهم خلال جمادى الآخرة، بعد أن تم ضبطهم من خلال رجال الأمن في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>