ترحيل 223 ألف وافد خلال 6 أشهر

رحلت الجهات الأمنية خلال الـ6 أشهر الماضية 223.187 مخالفًا من عدة جنسيات لبلدانهم لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات الخاصة بالإقامة والعمل، من خلال المنافذ الجوية، والبرية والبحرية، حيث أنهت المديرية العامة للجوازات من خلال إدارة الوافدين إجراءات ترحيلهم إلي بلدانهم وإخضاعهم لبصمة مرحل. وبلغ عدد الذين تم ترحيلهم خلال شهر محرم الماضي 42.486 مخالفًا، بينما بلغ عدد المرحلين في صفر 41.142 مخالفًا، كما تم ترحيل 35.578 مخالفًا خلال ربيع الأول، و33.417 خلال ربيع الآخر، و33.234 في جمادى الأولى، و37.330 مخالفًا تم ترحيلهم خلال جمادى الآخرة، بعد أن تم ضبطهم من خلال رجال الأمن في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.