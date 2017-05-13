أمير تبوك يتدخل في واقعة “تمزيق الكتب” بعد تفاقمها

تدخل أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، لمعالجة الأزمة الدائرة الآن حول “أزمة تمزيق الكتب” والتي أعقبها قرار من وزير التعليم بإعفاء قائد المدرسة عبدالله البلوي من منصبه وهو ما اعترض عليه الأخير وتوعد باللجوء للقضاء.

وقال الأمير فهد إن واقعة تمزيق الطلاب للكتب الدراسية أمام مدرستهم أمر يجب أن تتم معالجته بأسلوب تربوي، داعياً وزارة التعليم لمعالجة مثل هذه الأمور بحكمة.

وأضاف خلال لقائه مدير عام التعليم بمنطقة تبوك عمر أبو هاشم، أنه إذا كانت هناك مخالفات فيما حدث فهناك أنظمة متبعة يمكن تطبيقها في مثل هذه الحالة، مشدداً على ضرورة تحري الدقة والمصداقية فيما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها خاصة في الموضوعات التي تمس شريحة مهمة في المجتمع.

وكان قائد المدرسة المعفى عبدالله البلوي قد وصف قرار إعفائه بالصادم والمجحف، وأنه سيقاضي وزارة التعليم، مشيرًا إلى أن مدير تعليم تبوك لم يتصل به أو يسأله عن شيء وهو يعمل تحت إدارته.