حملة للتبرع بالدم لمنسوبي المديرية العامة للسجون

نظمت المديرية العامة للسجون حملة للتبرع بالدم لمنسوبيها بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى قوى الأمن وذلك بمقر العيادة الطبية بالمديرية العامة للسجون خلال الفترة من هذا اليوم الاثنين الموافق 19/8/1438هـ إلى يوم الثلاثاء 20/8/1438هـ.

وتأتي هذه الحملة في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتفعيل الدور الإنساني في تحقيق المسؤولية المجتمعية، وتأكيداً منها على أهمية التبرع بالدم باعتباره سلوكاً نبيلا ومبادرةً إنسانيةً يحتاج إليها الكثير من المرضى في المستشفيات، من خلال تأمين وحدات الدم، وكذلك تأكيداً على المشاركة الفعالة في مختلف المناسبات والفعاليات ذات الطابع الإنساني التي تسعى المديرية العامة للسجون للتفاعل معها في إطار شراكاتها، وتعاونها الفاعل مع المؤسسات الحكومية الأخرى، بهدف نشر ثقافة البذل والعطاء لدى منسوبيها.

وقد شهدت الحملة ولله الحمد إقبالا كبيراً من منسوبي المديرية العامة للسجون، الذين أقبلوا على التبرع بحماس ورغبة غير مستغربة من رجال الأمن الأوفياء، معبرين عن فرحتهم الشديدة وحرصهم على فعل الخير، ويزداد الحرص على ذلك عندما يرتبط الأمر بحياة إنسان، فقطرة دم واحدة قد تنقذ حياة مريض.