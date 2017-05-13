بلدية النسيم تواصل حملاتها ضد المطاعم المتلاعبة بالصحة العامة

قامت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية النسيم خلال الاسبوعين الماضيين بحملات تصحيحية مفاجئة تركزت على محلات المطاعم والوجبات السريعة والبوفيهات للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية على المحلات المخالفة.

وأسفرت الحملات عن زيارة عدد “182” محل وإغلاق عدد “8” محلات لعدم وجود تراخيص مهنية ومخالفات متعددة تستوجب الإغلاق الفوري وعدد “124” محل تنوعت بها المخالفات بين عدم تطبيق الاشتراطات الصحية في تداول الاغذية أو النظافة العامة والشخصية وعدد “117” عامل بدون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض او عمالة وجدت لديها جروح او بثور تحتم ايقافهم عن العمل.

وكامت الحملة بمصادرة “45” كيلو من اللحوم المجهولة المصدر وعدد “20” كيلو من الطماطم الغير صالحة للاستخدام البشري وعدداً من الاواني المستخدمة في اعداد وتجهيز المواد الغذائية ومحسنات الالوان الغير صالحة للاستعمال.

وأوضح المهندس “ناصر البدر” رئيس بلدية النسيم ان الحملات مستمرة على المنشأة ذات العلاقة بالصحة العامة والتي تهدف بشكل عام الى منع التجاوزات في مخالفة الانظمة والتعليمات في مجال الرقابة الصحية والتأكد من تصحيح أوضاع المحلات المخالفات وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.