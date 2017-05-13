 معلم لطلابه: بمناسبة عقد قراني لن يرسب أحد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

حاربوا “الإكتئاب” بالمشي .. يحسن المزاج ويعزز الصحة النفسية 84 وظيفة شاغرة للجنسين بشركة طيران أديل الإسكان تعلن الدفعة الرابعة من برنامج سكني بعدد 20.585 منتجًا بلدية وسط الدمام: اغلاق 8 مستودعات … وتكثيف الرقابة لاستقبال شهر رمضان رئيس مركز صوير يستقبل مجلس إدارة أسرية صوير بعد اعتمادها محافظ المؤسسة العامة للتدريب يخرج 103 شابًامن المعهد التقني للألبان والأغذية اختفاء طائرة عسكرية يابانية من على شاشات الرادار معلم لطلابه: بمناسبة عقد قراني لن يرسب أحد بلدية النسيم تواصل حملاتها ضد المطاعم المتلاعبة بالصحة العامة حملة للتبرع بالدم لمنسوبي المديرية العامة للسجون أمانة القصيم : دورة تدريبية في “الرقابة الصحية “ “العين” تسقط طفلاً بعد إلقائه قصيدة في معرض للقوات الجوية بتبوك

معلم لطلابه: بمناسبة عقد قراني لن يرسب أحد

معلم لطلابه: بمناسبة عقد قراني لن يرسب أحد
المناطق- الرياض

أهدى مُعلم بإحدى المدارس المتوسطة جميع طلابه النجاح في اختبار مادة الرياضيات بمناسبة عقد قرانه، فيما أبدى متداولو صورة الاختبار ردوداً متباينة حول تصرف المعلم.
وتناقل مغردون بمواقع التواصل الاجتماعي صورة لاختبار مادة الرياضيات بأحد الفصول الدراسية وقد ذيلها المُعلم مشاري الحربي بملحوظة كتب فيها “بمناسبة عقد قراني لن يرسب أحد.. جميع الطلاب ناجحين”.
وتباينت ردود الفعل تجاه تصرف المعلم؛ حيث اعتبرها البعض محاولة منه لرسم البسمة ومشاركة الآخرين سعادته، فيما أبدى آخرون غضبهم من تصرفه؛ كون ذلك يؤثر على جودة العملية التعليمية وتحقيق أهدافها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>