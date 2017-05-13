معلم لطلابه: بمناسبة عقد قراني لن يرسب أحد

أهدى مُعلم بإحدى المدارس المتوسطة جميع طلابه النجاح في اختبار مادة الرياضيات بمناسبة عقد قرانه، فيما أبدى متداولو صورة الاختبار ردوداً متباينة حول تصرف المعلم.

وتناقل مغردون بمواقع التواصل الاجتماعي صورة لاختبار مادة الرياضيات بأحد الفصول الدراسية وقد ذيلها المُعلم مشاري الحربي بملحوظة كتب فيها “بمناسبة عقد قراني لن يرسب أحد.. جميع الطلاب ناجحين”.

وتباينت ردود الفعل تجاه تصرف المعلم؛ حيث اعتبرها البعض محاولة منه لرسم البسمة ومشاركة الآخرين سعادته، فيما أبدى آخرون غضبهم من تصرفه؛ كون ذلك يؤثر على جودة العملية التعليمية وتحقيق أهدافها