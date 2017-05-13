 اختفاء طائرة عسكرية يابانية من على شاشات الرادار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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اختفاء طائرة عسكرية يابانية من على شاشات الرادار

اختفاء طائرة عسكرية يابانية من على شاشات الرادار
المناطق- وكالات

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم، اختفاء طائرة استطلاع عسكرية من على شاشات الرادار وعلى متنها أربعة أشخاص.
وحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء، فإن مسؤولي المراقبة الأرضية فقدوا الاتصال مع طائرة بيشكرافت ال ار2- نحو الساعة الحادية عشر صباحا بالتوقيت المحلي (50ر02 بتوقيت جرينتش) على بعد نحو 30 كيلومترا غرب مطار هاكوداتي في أقصى شمال جزيرة هوكايدو .
وكانت الطائرة قد أقلعت قبل نصف ساعة من اختفائها في أجواء طقس سيئة من مطار سابورو اوكاداما.

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