محافظ المؤسسة العامة للتدريب يخرج 103 شابًامن المعهد التقني للألبان والأغذية

رعى معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد حفل تخريج الدفعة السادسة والسابعة والذين بلغ عددهم 103 متدرباً من المعهد التقني للألبان والأغذية في محافظة الخرج اليوم (الاثنين) ، للدفع بهم إلى سوق العمل في قطاعات مختلفة (الإنتاج الحيواني والغذائي والصيانة) ، بحضور عدد من قيادات المعهد وشركة المراعي.

وتأسس المعهد التقني للألبان والأغذية بمبادرة من شركة المراعي بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ، ويهدف إلى تأهيل كوادر سعودية متخصصة في صناعة الألبان والأغذية ودعم برامج التوطين في المملكة.

وقال معالي المحافظ في تصريح صحفي: “أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله – على اهتمامهم بالشباب ، وإتاحة الفرصة لهم للعمل في شتى القطاعات ، وتوفير كافة البرامج والمشاريع التي تساعد الشباب في حياتهم العملية”.

وأضاف أن المؤسسة لديها برامج تطويرية تهدف إلى تمكين الشباب من إيجاد فرص عمل مختلفة ، ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ، مشيراً إلى أن المؤسسة قدمت برامج تدريبة لآلاف الشباب والفتيات خلال الفترة الماضية، بهدف الدفع بهم إلى سوق العمل المحلي ، وساهمت في تطوير إمكاناتهم وقدراتهم العملية.

من جهته ، أكد رئيس مجلس إدارة المعهد ممثل المراعي الأستاذ عبد الله البدر أنه يجب على القطاع الخاص العمل على الاستفادة من الشباب السعودي لشغل الوظائف ، كما أن شركة المراعي قدمت العديد من المبادرات المجتمعية ، التي ساهمت في توطين الوظائف الإدارية والمهنية ، من خلال شراكاتها وبرامجها مع عدد من الجهات ، لافتاً إلى أن المراعي عملت على توفير فرص تدريب وعمل للشباب السعودي ، وهو ما نجحت فيه من خلال توظيف مئات الشباب في برامجها المختلفة.

وأكد البدر على أن المراعي ترعى وتدرب وتوظف جميع الخريجين من متدربي المعهد على عدة مراحل تبدأ منذ التحاقهم ببرنامج الدبلوم بالمعهد حتى يتم تخريجهم بعد سنتين ونصف لينطلقوا نحو حياتهم الوظيفية.

بدوره ، شدد المدير التنفيذي للمعهد التقني للأغذية والألبان الأستاذ إبراهيم العقيلي على أن المعهد نجح في رفع نسبة الاستقرار الوظيفي لخريجيه ، من خلال عملهم في شركة المراعي.

وقال العقيلي: “المعهد يقدم عدد من البرامج التدريبية التي تزيد من تعزيز السلوك الإيجابي لدى المتدربين، لينتقلوا إلى بيئة عملهم بشكل إيجابي ، كما أن المعهد قدم عدد من المبادرات المجتمعية وعقد شراكات مجتمعية على مستوى المحافظة ، وذلك إيمانًاً بدوره في المساهمة المجتمعية ، التي من شأنها أن تعزز القيمة الحقيقية للمواطنة”.

يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية خرج منذ تأسيسه وحتى الآن 389 شابًا سعوديًا ، وبلغت نسب الاستقرار الوظيفي في آخر ثلاث دفعات 100 % .