رئيس مركز صوير يستقبل مجلس إدارة أسرية صوير بعد اعتمادها

استقبل رئيس مركز صوير الأستاذ مشعل بن بجاد الرويشد رئيس و أعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بصوير ، بعد أن صدرت موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيسها .

و أثنى الرويشد خلال لقاءه بمجلس إدارة الجمعية على الجهود المبذولة في تأسيس الجمعية ، مؤكداً على أهمية مثل هذه المبادرات التي تؤسس لبرامج عطاء و نماء متواصل ، و مشيراً إلى الدور الكبير و الحيوي لهذه الجمعيات و ما تقوم به من خدمات جليلة في دعم أبناء هذا الوطن المعطاء ، و حثّ الرويشد القائمين على جمعية التنمية الأسرية بصوير ببذل المزيد من العطاء لخدمة المجتمع من خلال الأسرة . كما أبدى الرويشد دعمه لبرامج و مناشط الجمعية ؛ متمنيّاً للجميع التوفيق والسداد في مشوارهم.

هذا و قدم الأستاذ عطالله بن مكمي الرويلي رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بصوير نبذة لرئيس مركز صوير عن الجمعية وأهدافها و خططها ورؤيتها المستقبلية في دعم وتطوير الأسرة ، موضحًا بأن الجمعية تسعى إلى المساهمة في تعزيز عددٍ من القيم و المفاهيم الإسلامية و التربوية و الاجتماعية ، بالإضافة إلى تقديم الحلول و بحث السبل المنطقية للمشكلات الاجتماعية و النفسية ؛ الهادفة إلى الوصول إلى مستوى متقدم من الرضا الذي ينعكس ايجابًا على المجتمع .

بعد ذلك قام رئيس مركز صوير بتدشين حساب الجمعية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “tanmyah_s@” ، داعيًا في الوقت ذاته الداعمين و المانحين من رجال الأعمال و المؤسسات الخاصة تفعيل دورهم الاجتماعي والخيري بما يعود على الجميع بالفائدة و من أرد الدعم و التبرع على حساب الجمعية SA80000154608010036279.