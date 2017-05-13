 رئيس مركز صوير يستقبل مجلس إدارة أسرية صوير بعد اعتمادها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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رئيس مركز صوير يستقبل مجلس إدارة أسرية صوير بعد اعتمادها

رئيس مركز صوير يستقبل مجلس إدارة أسرية صوير بعد اعتمادها
المناطق- محمد الحسن

استقبل رئيس مركز صوير الأستاذ مشعل بن بجاد الرويشد رئيس و أعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بصوير ، بعد أن صدرت موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيسها .
و أثنى الرويشد خلال لقاءه بمجلس إدارة الجمعية على الجهود المبذولة في تأسيس الجمعية ، مؤكداً على أهمية مثل هذه المبادرات التي تؤسس لبرامج عطاء و نماء متواصل ، و مشيراً إلى الدور الكبير و الحيوي لهذه الجمعيات و ما تقوم به من خدمات جليلة في دعم أبناء هذا الوطن المعطاء ، و حثّ الرويشد القائمين على جمعية التنمية الأسرية بصوير ببذل المزيد من العطاء لخدمة المجتمع من خلال الأسرة . كما أبدى الرويشد دعمه لبرامج و مناشط الجمعية ؛ متمنيّاً للجميع التوفيق والسداد في مشوارهم.
هذا و قدم الأستاذ عطالله بن مكمي الرويلي رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بصوير  نبذة لرئيس مركز صوير عن الجمعية وأهدافها و خططها ورؤيتها  المستقبلية في دعم وتطوير الأسرة  ، موضحًا بأن الجمعية تسعى إلى المساهمة في تعزيز عددٍ من القيم و  المفاهيم الإسلامية و التربوية و الاجتماعية ، بالإضافة إلى تقديم الحلول و بحث السبل المنطقية للمشكلات الاجتماعية و النفسية ؛ الهادفة إلى الوصول إلى مستوى متقدم من الرضا الذي ينعكس ايجابًا على المجتمع .
بعد ذلك قام رئيس مركز صوير بتدشين حساب الجمعية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “tanmyah_s@” ، داعيًا في الوقت ذاته الداعمين و المانحين من رجال الأعمال و المؤسسات الخاصة تفعيل دورهم الاجتماعي والخيري بما يعود على الجميع بالفائدة و من أرد الدعم و التبرع على حساب الجمعية SA80000154608010036279.

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