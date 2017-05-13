 بلدية وسط الدمام: اغلاق 8 مستودعات … وتكثيف الرقابة لاستقبال شهر رمضان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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بلدية وسط الدمام: اغلاق 8 مستودعات … وتكثيف الرقابة لاستقبال شهر رمضان

بلدية وسط الدمام: اغلاق 8 مستودعات … وتكثيف الرقابة لاستقبال شهر رمضان
المناطق- الدمام

أنهت بلدية وسط الدمام استعداداتها منذ وقت مبكر استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، فيما تم اغلاق 8 مستودعات في نطاق البلدية، وذلك خلال جولاتها الرقابية على مستودعات المواد الغذائية لتوزيع الأغذية لمنافذ البيع المختلفة،

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي، أن عمليات الرقابة شارك فيها عدد 10 مراقبين صحيين تم خلالها زيارة 53 مستودع واحالة 28 منها للتأهيل وتم اغلاق 8 مستودعات وتحصيل غرامات بمبلغ 75000 مخالفات صحية حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

وقال أن ذلك يأتي من خلال ضرورة تكثيف عمليات الرقابة الصحية لمنافذ توزيع المواد الغذائية لحماية المستهلكين، مؤكدا بأن الفرق الرقابية ستواصل تشديد الرقابة الصحية وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين  وتشارك البلديات الفرعية المرتبطة مع وكالة الخدمات بالأمانة بحملتها القادمة بجميع منشآت بيع المواد الغذائية المتمثلة في البقالات والسوبر ماركات ومحلات بيع المواد الغذائية الكبيرة.

ودعا رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي جميع المستهلكين التعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن أي ملاحظات والرفع عن الشكاوي المتعلقة بالمواد الغذائية عبر خدمة طوارئ البلدية 940 وقنوات التواصل الاجتماعي .

وأضاف بأنه تم تكليف المختصين بالبلدية بتكثيف أعمال الرقابة بصفة عامة على الأسواق خلال الشهر الفضيل، ومنع الباعة المتجولين والبساطين من استغلال الطرق والساحات وتطبيق النظام بحق المخالفين.

 

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