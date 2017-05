الإسكان تعلن الدفعة الرابعة من برنامج سكني بعدد 20.585 منتجًا

اطلقت وزارة الإسكان 20.585 منتجاً سكنياً وتمويلياً ضمن الدفعة الرابعة من برنامج سكني ، بينها 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و6611 أرضاً بدون مقابل مالي، و6084 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة وافي بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، و190 وحدة سكنية جاهزة، ضمن مستهدف وزارة الإسكان بتخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة خلال العام 2017.

وشملت المنتجات السكنية والتمويلية جميع مناطق المملكة، إذ جاءت منطقة الرياض بعدد 1911 تمويلاً مدعوماً و245 أرضاً و121 وحدة سكنية جاهزة و700 وحدة سكنية ضمن برنامج وافي، ومكة المكرمة 1366 تمويلاً مدعوماً و153 أرضاً، والمدينة المنورة 551 تمويلاً مدعوماً، والقصيم 714 تمويلاً مدعوماً، و147 أرضاً و69 وحدة سكنية جاهزة، والمنطقة الشرقية 1007 تمويلات مدعومة و2400 وحدة سكنية ضمن برنامج وافي، وعسير 692 تمويلاً مدعوماً و1752 أرضاً و1500 وحدة سكنية ضمن برنامج وافي، وتبوك 322 تمويلاً مدعوماً و1400 ضمن برنامج وافي ، وحائل 324 تمويلاً مدعوماً، والحدود الشمالية 181 تمويلاً مدعوماً، وجازان 90 تمويلاً مدعوماً و4054 أرضاً و84 وحدة سكنية ضمن برنامج وافي ، ونجران بعدد 187 تمويلاً مدعوماً، والباحة 187 تمويلاً مدعوماً و260 أرضاً، والجوف 168 تمويلاً مدعوماً.

وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، أن هذه الدفعة تأتي استمراراً للدفعات السابقة التي تم إطلاقها ثم برنامج سكني ، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في تخصيص وتسليم المزيد من المنتجات شهرياً للوصول إلى مستهدفها خلال العام الجاري، بما يوفّر السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني ممن انطبقت عليهم شروط الاستحقاق.

وأضاف سموّه خلال المؤتمر الصحافي المنعقد في الرياض اليوم: تواصل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تخصيص وتسليم المنتجات السكنية والتمويلية للمستحقين، إذ بلغ عدد المنتجات التي تم اطلاقها حتى اليوم قرابة 73 ألف منتج سكني وتمويلي، وهذا يعكس الاهتمام بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب يتراوح ما بين 250 ألف حتى 700 ألف ريال، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى دعم العرض وتمكين الطلب وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف برنامج التحوّل الوطني 2020 الذي يعدّ الخطوة الأولى لتحقيق رؤية المملكة 2030، وبما يدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني عبر تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وكذلك دعم مقومات المجتمع السعودي وتوفير أسباب العيش الكريم للمواطنين .

من جانبه أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية ايهم اليوسف، أن برنامج التمويل السكني المدعوم، يهدف إلى تقليص فترة الانتظار إلى 5 أعوام كحد أقصى، وبالتالي المساهمة في رفع نسبة التملك إلى 52 % وخدمة جميع المستفيدين ممن هم في قوائم انتظار الصندوق بنهاية عام 2020.

وأكد اليوسف خلال المؤتمر أن الدعم الذي سيحصل عليه المستفيد، هو تغطية كامل أرباح التمويل لمن يبلغ دخله الشهري 14 ألف ريال أو أقل، ومن يزيد دخله عن ذلك، فسيتم دعمه بحسب مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة، وسيتم إيداع الدعم بشكل شهري في حساب المستفيد، داعياً المواطنين الذين على قائمة الانتظار إلى تحديث بيانتهم للاستفادة من التمويل المدعوم .

وأفاد بأن التمويل المدعوم ثلاثة أنواع من التمويل، وهي البناء الذاتي، وشراء وحدة سكنية جاهزة، وشراء وحدة سكنية على الخارطة ، ويخدم التمويل المدعوم ، شريحتين من المستفيدين، الأولى مستحقي الدعم السكني (بوابة إسكان)، والثانية هي قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية.

بعد ذلك وقّعت وزارة الإسكان مع عدد من شركات التطوير العقاري لإنشاء 6084 وحدة سكنية في مدن عدة.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت في 15 يناير الماضي عن إطلاق برنامج سكني الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف لعام 2017، واطلقت الدفعة الاولى في 15 فبراير الماضي بعدد منتجات بلغ 15653 منتجاً، فيما جاءت الدفعة الثانية بعدد 17923 منتجاً، أما الدفعة الثالثة فبلغت 18.799 منتجاً، ودعت وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقاري المواطنين إلى زيارة البوابة الالكترونية لبرنامج سكني (sakani.housing.gov.sa) للاطلاع على الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني اسكان (eskan.gov.sa) والبوابة الالكترونية لصندوق التنمية العقارية (redf.gov.sa)، لاستكمال الاجراءات اللازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص. – See more at: http://www.al-jazirahonline.com/news/2017/20170515/109177#sthash.iB9wgwBl.dpuf