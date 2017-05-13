 84 وظيفة شاغرة للجنسين بشركة طيران أديل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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84 وظيفة شاغرة للجنسين بشركة طيران أديل

المناطق - الرياض

أعلنت الشركة الوطنية “طيران أديل”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (84) وظيفة شاغرة للجنسين في عدد من التخصصات، لحمَلة درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير، وشهادة الدبلوم، أو شهادة الثانوية العامة، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي بمحافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف بمسمى:
1- مدرب طاقم المقصورة – (وظيفتين/ للجنسين): درجة البكالوريوس، أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة.
2- رئيس إدارة الإيرادات والتحليلات – (للرجال): درجة البكالوريوس في (العلوم، والرياضيات، والاقتصاد)، أو أي مجال ذي الصلة.
3- مسؤول التسويق – (للجنسين): درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في مجال ذي الصلة، ودرجة الماجستير المفضلة.
4- رئيس المحاسبة المالية والرقابة – (للرجال): درجة البكالوريوس في (المالية/ إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.
5- مدير مشروع تنفيذ نظام تكنولوجيا المعلومات – (عدد 3 وظائف/ للرجال): درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي.
6- مضيف أول طاقم المقصورة – (عدد 35 وظيفة/ للجنسين): شهادة الدبلوم، أو شهادة الثانوية العامة.
7- مراسل الرحلات – (عدد 4 وظائف/ للرجال): شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة.
8- مساعد مدير الإدارة – (للرجال): درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
9- مدير العلاقات العامة – (للجنسين): درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.
10- مضيف طاقم المقصورة – (عدد 35 وظيفة/ للجنسين): شهادة الدبلوم، أو شهادة الثانوية العامة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 3 أغسطس 2017م.

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