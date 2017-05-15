الفيصل يرعى انطلاقة فعاليات ملتقى سفراء  نبراس الأول ” الأدوار وحدود المسئولية” بمكة المكرمة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم حفل انطلاقة فعليات ملتقى سفراء نبراس الأول الذي تقيمه الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بعنوان” الأدوار وحدود المسئولية” بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات ومشاركة إمارة منطقة مكة المكرمة والرئاسة العامة للحرم المكي الشريف والمسجد النبوي وجامعة الملك عبد العزيز وزارة الصحة، وزارة الثقافة والإعلام وزارة الحج والعمرة والهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم وفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة مكة المكرمة والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لتسليط الضوء على الدور الشرعي والأمني والطبي والإعلامي والرياضي في الوقاية من المخدرات وذلك استمراراً لتفعيل البرامج المعتمدة من المشروع الوطني للوقاية من المخدرات نبراس الذي يحظى باهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وبمبادرة سخية من شركة الصناعات السعودية سابك.

وفور وصول سموه أطلع على المعرض المصاحب للملتقى .

ثم بدئ حفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم .

عقبه شاهد الحضور فيلما وثائقيا عن جهود الدولة رعاها في مكافحة مخدرات بعنوان ” الدائرة المغلقة ” ثم فيلما وثائقيا عن انجازات ” نبراس ” وبرامجها المختلفة

اثر ذلك ألقى الأمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالاله بن محمد الشريف كلمة رحب فيه بصاحب سمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على تشريفه ورعايته لهذا الملتقى الأول لسفراء المشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس ” الذي يضم نخبةً من السفراء الوطنيين من المختصين في مختلف المجالات الشرعية والأمنية والاجتماعية والقانونية والإعلامية والرياضية ليشاركوا في حماية مجتمع والشباب والأجيال القادمة ووقايتهم من آفة المخدرات، والوصول إلى أفضل الطرق لنقل الرسالة ومضمون الأمانة التوعوية والتثقيفية للمجتمع ضد هذه الآفةِ، وهذا الداءِ العُضَال.

ونوه بما يقدِّمه هذا الوطنُ المعطاءُ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك الحزم والعزم والحكمة، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي عهده – حفظهم الله – من أجل راحة ورفاهية أبنائه وحمايتهم ويتجسد ذلك في حرصهم على حماية شباب ومجتمع هذا الكيان من الانحرافات وويلات المخدرات، لينعموا بالأمن ورغد العيش لافتا أنه رغم الجهود الأمنية والجمركية فقد جاء تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، لرسم السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات، وتطوير العمل الأمني والوقائي والعلاجي والتأهيلي وتوحيد الجهود، والإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع، وتكوين وعي صحي واجتماعي للحد من مشكلة المخدرات.

وأفاد أنه انبثق من هذه اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس ” بشراكةٍ مع كافة الجهات الحكومية والأهلية، وبفضلٍ من الله، تم إطلاقُ هذا المشروع من قبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود (يحفظه الله) في عام 1436 هـ، ليشمل ببرامجه وفعالياته كافة مناطق ومحافظات ومراكز ومنافذ المملكة، كما جاء ليوحد الجهود بين كافة الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح أن المشروع حقق ولله الحمد خلال عامين العديد من الإنجازات من أهمها إنهاء الخطة التطويرية للعمل الأمني في جميع الأجهزة الأمنية والجمركية وإنجاز مشروع نبراس (59) تسعاً وخمسين ملتقىً تعريفياً وعلمياً في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها وكذلك اعتماد دبلوم جامعي للوقاية من المخدرات واعتماد المناهج الدراسية إلى جانب اعتماد كتاب جامعي سيتم تطبيقه في كافة الجامعات واعتماد برنامج الزمالة الطبي في كليات الطب وإنشاء أكاديمية نبراس للتدريب الالكتروني وإنشاء مركز استشارات الإدمان 1955 وأيضا اعتماد إنشاء جمعية نبراس للعلاج والتأهيل وبدء العمل في إنشاء مستشفيات لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وعقد شراكة مع أكثر من (28) جهة ما بين وزارة وهيئة وشركة وتنفيذ البرنامج التدريبي (بناء القدرات الوطنية) بدءاً من الأطفال بنين وبنات، مروراً بالطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والأطباء والطبيبات، والأئمة والخطباء والدعاة والمختصين من الضباط والمفتشين والموظفين في بيئات العمل.

إثرها تم عرض فيلم عن تهريب المخدرات ثم شاهد الجميع فيلما علميا عن أضرار الزناكس والتراما دول.

بعد ذلك ألقى مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني كلمة نوه فيها بما تلقاه الأجهزة الأمنية من إشادة كريمة من مجلس الوزراء على جهودها في مكافحة تهريب وترويج المخدرات وتحقيق العديد من الضربات الاستباقية ضد عصبات التهريب وترويج داخل البلاد وخارجها لافتا إلى أن أجهزة الدولة تسعى إلى تحقيق خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن إطار المشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس الذي تنفذه المديرية العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الجهات الشريكة في المشروع ونخبة من الشخصيات المؤثرة ورموز المجتمع في شتى المجالات الدينية والعلمية والإعلامية والرياضية .

ثم ألقيت كلمة السفراء ألقاها نيابة عنهم معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس حمد الله فيها على ما منَ به علينا من نعم جمة مؤكدا أن الجميع أتى في هذا الملتقى لنؤكد أننا سفراء للدين والوطن وخدمتهما في كل مجال من المجالات مبينا أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل

وقال معاليه : وتأتى مصلحة حفظ العقل من اعظم المصالح والمقاصد الشرعية مؤكدا أن مكافحة المخدرات تشمل هذه المقاصد الخمسة كلها لافتا الى ان اعداء الاسلام وعلى مر التاريخ لا تترك هذه الامة على حالها حيث يسعونا الى زعزعة امنها الشامل وامن عقول شبابها مما يستلزم من الجميع توحيد الجهود والقيام بالجوانب العلاجية والوقائية والتوعية واستثمار الإعلام والإعلام الجديد في محاربة افة المخدرات سائلا الله أن يحفظ هذه البلاد وشبابها وأن يديم عليها أمنها ورخائها في ظل قيادتها الرشيدة .

وفي ختام الحفل الخطابي قلد سمو امير منطقة مكة المكرمة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومعالي رئيس هيئة وكالة الانباء السعودية الاستاذ عبدالله بن فهد الحسين ولاعب الهلال محمد الشلهوب وشاح وبطاقة سفير نبراس نظير الجهود التي بذلوها في وقاية المجتمع من اخطار المخدرات