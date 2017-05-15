منصور بن مقرن يستقبل رئيس جمعية حقوق الإنسان بعسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير بمكتبه بالإمارة اليوم ، المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة عسير الدكتور علي بن عيسى الشعبي يرافقه عدد من أعضاء الجمعية والذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائب لأمير منطقة عسير .

و في بداية اللقاء رحب سموه بالجميع , مقدما شكره وتقديره لكافة منسوبي فرع الجمعية , مشيدا سموه بما تقوم به جمعية حقوق الإنسان من أعمال خدمية وإنسانية وقيامها بالأعمال المناط بها، داعيًا الجميع إلى الاستمرار في تعزيز القيم التي يحثنا عليها الدين الإسلامي والاهتمام بتنمية الإنسان، وتوعية المجتمع بحقوقه وواجباته .

من جهته قدم الدكتور الشعبي شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة عسير على توجيهات سموه السديدة بشأن ما تقوم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة من دور إنساني و اجتماعي تجاه قضايا المجتمع .