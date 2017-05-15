أمير عسير وبحضور نائبه يرأس لجنة الدفاع المدني بالمنطقة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس لجنة الدفاع المدني بالمنطقة وبحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز اليوم بقاعات الاجتماعات بالإمارة اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بمنطقة عسير لهذا العام 1438 هـ , بحضور مديري الجهات الحكومية المعنية أعضاء اللجنة .

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد حزمي بن شلاش السبيعي عقب الاجتماع أنه تم عرض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع حيث ناقش الاجتماع عدد من المحاور التي جاء من أبرزها :

المحور الأول : تضمن استعراض توصيات اجتماع اللجنة للعام الماضي 1437هـ وما تم تنفيذه وأسباب عدم التنفيذ .

المحور الثاني : جاهزية امكانيات الجهات الحكومية البشرية والآلية وتحديث خططها لتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ.

المحور الثالث : قيام الجهات المختصة ( الأمانة – الطرق – المياه) كل حسب مسؤولياته باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الخاصة بتصريف مياه الأمطار والسيول وكذلك مشاريع السدود والجسور والعبارات الخرسانية الصندوقية لدرء مخاطر السيول والأمطار

المحور الرابع : تفعيل دور لجان التعديات بإمارة المنطقة والمحافظات لإزالة أي تعديات على الأودية ومجاري السيول .

المحور الخامس : مناقشة تنسيق مشاركة الجمعيات الخيرية في أعمال الإغاثة في الحالات الطارئة .

المحور السادس : مناقشة مخاطر نقل وتخزين وتداول المواد الخطرة ( الغاز المسال – المواد البترولية – المواد الكيميائية – المواد المشعة – المتفجرات ) والإجراءات الوقائية المناسبة .

المحور السابع : التأكيد على اشتراطات السلامة الوقائية من الحريق في المنشآت الهامة ( الصحة – التعليمية- الصناعية ) ورفع درجة الوعي الوقائي لمنسوبيها , كما ناقش المجتمعون أهمية إجراء التجارب الفرضية لعمليات الإخلاء وتفعيل دور الدفاع الذاتي بهذه الجهات

وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات خلال مناقشة هذه المحاور .