بعد فوزه بمعرض “آيتكس” الدولي.. قيادات تعليم عسير تستقبل الطالب الأحمري بمطار أبها

استقبل مساعد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني اليوم بمطار أبها ، الطالب الموهوب فيصل بن عبدالله الأحمري من ثانوية الأمير نايف و الفائز بالميدالية الذهبية في معرض ” آيتكس ” الدولي للاختراعات 2017م ، الذي أقيم في ماليزيا الأسبوع الماضي ، وذلك بحضور مدير إدارة الموهوبين الأستاذ علي آل عواض ، ومدير مكتب التعليم في خميس مشيط الأستاذ سعيد آل سويد .

يذكر أن الأحمري تقدم باختراع يحمل عنوان ” عصا الرؤية ” .