 بعد فوزه بمعرض “آيتكس” الدولي.. قيادات تعليم عسير تستقبل الطالب الأحمري بمطار أبها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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بعد فوزه بمعرض “آيتكس” الدولي.. قيادات تعليم عسير تستقبل الطالب الأحمري بمطار أبها

بعد فوزه بمعرض “آيتكس” الدولي.. قيادات تعليم عسير تستقبل الطالب الأحمري بمطار أبها
المناطق - عسير

استقبل مساعد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني اليوم بمطار أبها ، الطالب الموهوب فيصل بن عبدالله الأحمري من ثانوية الأمير نايف و الفائز بالميدالية الذهبية في معرض ” آيتكس ” الدولي للاختراعات 2017م ، الذي أقيم في ماليزيا الأسبوع الماضي ، وذلك بحضور مدير إدارة الموهوبين الأستاذ علي آل عواض ، ومدير مكتب التعليم في خميس مشيط الأستاذ سعيد آل سويد .
يذكر أن الأحمري تقدم باختراع يحمل عنوان ” عصا الرؤية ” .

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