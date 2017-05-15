الدفاع المدني بضرماء ينفذ حملة السلامة الوقائية

تنفذ إدارة الدفاع المدني بمحافظة ضرماء وبإشراف مباشر من مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء عايش بن أحمد الطلحي خلال هذه الأيام حملة السلامة الوقائية، استعداد لموسم شهر رمضان المبارك وموسم الصيف وذلك من أجل التأكد من توفر اشتراطات السلامة في المنشآت التجارية والمستودعات وقاعات الاحتفالات وعدد من المواقع الحيوية حيث تهدف الحملة إلى مراقبة تطبيق كافة اشتراطات ولوائح السلامة في تلك موقع .

وأهاب الدفاع المدني بضرماء بأصحاب المنشآت بمختلف أنشطتها الى أهمية الالتزام بشروط السلامة ومعالجة الملاحظات إن وجدت وذلك للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، ومؤكدا بأن الحملة مستمر وتطبيق العقوبة الرادعة بحق المخالفين لاشتراطات الدفاع المدني.