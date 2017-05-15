في حفل نظمة ملتقى رواد ومواهب.. الأمير نايف بن ثنيان يكرم مجموعة من نزلاء مستشفى النقاهه

كرم صاحب السمو الامير الدكتور نايف بن ثنيان ال سعود مجموعة من نزلاء مستشفى النقاهه بمزرعته في بنبان يتقدمهم الكابتن سالم مروان بحضور صاحب السمو الاميرة سميرة الفيصل رئيسة جمعية التوحد والفصام وسفير جيبوتي السيد ضياء الدين وعدد من الاعلاميين ووجهاء المجتمع ،

وشهد الحفل الذي نظمه ملتقى رواد ومواهب برئاسة الدكتور محسن ال حسان تكريم عدد من الجمعيات الخيرية التي تقدم خدمة تطوعية وانسانية للمجتمع .

وهي جمعية الفصام والتوحد وكفيف ولاعاقة الحركية

وتخلل الحفل كلمة لمدير مستشفى النقاهه الاستاذ عامر العتيبي بدأها بتعريف عن مستشفى النقاهه والخدمات التي يقدمها للمرضى من خلال الرعاية الطبية والتمرضية والاجتماعية والنفسية بالاضافة الى تقديم الخدمة المنزلية لاكثر من 150 مريض كما اثنى على سمو الامير الدكتور نايف بن ثنيان على استضافته وتكريمه لنزلاء مستشفى النقاهه و الذي كان لها الأثر في نفوس المرضى مقدما شكره نيابة عن قسم الخدمة الاجتماعية الذين يبذلون جهد في اشراك المرضى من خلال الفعاليات والانشطة الترفيهية التي تعود عليهم بالنفع ورسم البسمه في وجوههم .

كماقدم شكرة وتقديرة لرئيس ملتقى رواد ومواهب الدكتورمحسن ال حسان على اقامة هذا الاحتفال والذي يساهم في دعم المشاركة المجتمعية وتكريم الجهات والجمعيات الخيرية التي تقدم خدمة لأفراد المجتمع