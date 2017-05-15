 خادم الحرمين الشريفين يوجه دعوة لرئيس الصومال لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يوجه دعوة لرئيس الصومال لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية

خادم الحرمين الشريفين يوجه دعوة لرئيس الصومال لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية
واس - جدة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لفخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، تضمنت دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية.
وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا غير المقيم في الصومال الدكتور محمد عبدالغني خياط خلال استقبال فخامته له في مقديشو أمس.
وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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