 أمير تبوك يدشن غداً برنامج الملك عبدالله “ريادة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يدشن غداً برنامج الملك عبدالله “ريادة”

أمير تبوك يدشن غداً برنامج الملك عبدالله “ريادة”
المناطق - تبوك
يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمقر ديوان الإمارة  غداً الثلاثاء عدداً من “الخدمات الإلكترونية” , التي تندرج تحت مشروعات برنامج الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق  “ريادة” الذي تُشرف عليه وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق.
الجدير بالذكر أنّ برنامج “ريادة” الذي يتضمن خمسة مشروعات  رئيسية هي الاستراتيجية والحوكمة , وتقنية المعلومات , والموارد البشرية , والاتصال المؤسسي , ومتابعة التحوّل والتغيير , والتي تمّ البدء فيها قبل أكثر من عام , عبر عدة مراحل , استهدفت المرحلة الأولى منها , تجهيز  البنى التحتية , بالتركيز على المشروعات التي تمسّ حياة المواطن والمقيم بحيث تُركّز على الخدمات المقدمة للمواطنين وخصوصاً في المسار الإلكتروني بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية , لتسهيل إجراءاتهم بإمارات المناطق , وإضفاء صبغة حضارية على بيئة العمل في إمارات المناطق , و تسعى وكالة شؤون المناطق في النهاية  إلى تحقيق مفهوم  “الإمارة الذكية”.

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