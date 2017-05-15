إدارة الحشود تطلق مبادرة (مساري) للتعريف بمسارات المسجد النبوي

بناءً على توجيهات معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي وبحضور فضيلة الدكتور علي بن سليمان العبيد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي أطلقت إدارة الحشود بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مبادرة تستهدف زوار معرض الحرمين بعنوان (مساري) وهي عبارة عن عرض قصير يبين مخطط الممرات في ساحات المسجد النبوي أثناء الصلوات وأهميتها للحفاظ على سلامة الزوار ولسهولة وصولهم لمقاصدهم والسير من خلالها بكل يسر وسهولة ،إضافة إلى توزيع مطويات بعدّة لغات تضم مخطط للمسارات الخاصة بالرجال والمسارات الخاصة بالنساء .

وأوضح مدير إدارة الحشود المهندس فوزي بن عبدالهادي الحجيلي أن مبادرة مساري توضح أهم المقاصد للزوار والمصلين وهي مسارات الزيارة للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما – ومسار الصلاة في الروضة والمسار المؤدي لمصليات النساء وإلى مرافق ذوي الاحتياجات الخاصة .

وأضاف الحجيلي أن هذه المبادرة تهدف إلى التوعية بأهمية الممرات وطرق توزيعها ومعرفة أثر الصلاة في الممرات وما يترتب عليها ، إضافة إلى نشر ثقافة المشاركة في انجاح الخطط والتعريف بالخدمات التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وكيفية الوصول إليها .

وشكر مدير إدارة الحشود فضيلة وكيل الرئيس العام لدعمه وحضوره ، وإلى جميع الإدارات المشاركة في هذه المبادرة وهم إدارة معرض الحرمين وإدارة الترجمة وإدارة شؤون الزيارة وإدارة تقنية المعلومات وإدارة المطبوعات والنشر .

ويأتي ذلك تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في تقديم أرقى الخدمات لزوار المسجد النبوي وتمكين المصلين من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة .