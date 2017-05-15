 ولي العهد يتسلم دعوة من دولة رئيس وزراء اليابان لزيارة إمبراطورية اليابان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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ولي العهد يتسلم دعوة من دولة رئيس وزراء اليابان لزيارة إمبراطورية اليابان

ولي العهد يتسلم دعوة من دولة رئيس وزراء اليابان لزيارة إمبراطورية اليابان
واس - جدة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – دعوة لزيارة إمبراطورية اليابان من دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي .
قام بتسليم الدعوة لسمو ولي العهد، سفير اليابان لدى المملكة نوريهيرو أوكودا خلال استقبال سموه له في قصر السلام بجدة اليوم.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله علي القرني، ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان.

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