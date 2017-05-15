ولي العهد يتلقى رسالة شفهية من قيادة روسيا الاتحادية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – رسالة شفهية من قيادة روسيا الاتحادية.

قام بنقل الرسالة لسمو ولي العهد سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف خلال استقبال سموه له في قصر السلام بجدة اليوم.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني ، ومعالي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله علي القرني، ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان.