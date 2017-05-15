سمو ولي العهد يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – في قصر السلام بجدة اليوم سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك .

حضر الاستقبال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني ، ومعالي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله علي القرني، ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان .