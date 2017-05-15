المركز الطبي بينبع الصناعية يفعل اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية

اقام المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع ممثلا بقسم السلامة والأزمات، اليوم فعالية يوم السلامة والصحة المهنية، بحضور مدير عام قطاع الخدمات العامة بالهيئة الملكية بينبع المهندس موسى بن عيسى المالكي، وتهدف الفعالية نشر ثقافة السلامة مسؤولية الجميع تحت شعار تولى القيادة بتفعيل دور الجميع للوصول لهدف التواجد ببيئة أمنة خالية من المخاطر وحرصا من المركز الطبي بالهيئة على نشر الثقافة الصحيحة في مثل هذه الفعاليات فقد تم التركيز على مشكلات السلامة والتي تؤدي لإصابة الموظف وذويه خلال يومه وكيفية الحماية منها، مع السعي إلى التسجيل والإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بالعمل لتجنب مخاطرها، وتفعيل دور الفرد وزيادة وعي الجمهور بالسلامة من خلال استخدام طرق الترفيه وجذب الانتباه، أخيراً تشجيع الجمهور لتبني ثقافة السلامة تحت شعار تولى القيادة وذلك من خلال معرض توعوي يحوي العديد من الأركان المتنوعة ما بين ركن الأسنان، وركن التمريض الذي حرص على وقاية المريض وسلامته منذ دخوله المستشفى وحتى خروجه، وركن مكافحة العدوى، وركن تقنية المعلومات حيث تطرق إلى كيفية الجلوس بالطريقة الصحيحة لسلامة الظهر أثناء العمل، وأما بالنسبة لركن الهندسة الطبية اهتم بمعايير اختبار الأجهزة الطبية للتأكد من أمانها وسلامتها عند استخدامها مع المرضى وركن التغذية تحدث عن التوعية وسلامة الغذاء من البكتيريا واستخدام المايكرويف بطريقه صحيحه وآمنه وركن التدريب الذي اهتم بسلامة الموظف في المكتب وتطرق الى أهمية التمارين خلال الجلوس على المكتب، وركن السلامة والازمات الذي عرض مجموعة من الدراسات والإحصائيات المتعلقة بإصابات العمل في المملكة، ولقد شارك هذا الركن ايضا بمجموعة من المعلومات حول سلامة الطفل في المنزل، وقام بعرض جهاز اطفاء الحريق الالكتروني وتدريب الموظفين والزوار عليه، وقد شاركت إدارة الشؤون الفنية بعرض المواد المستخدمة بالمركز الطبي الملائمة لأعلى معايير السلامة وللوقاية من الحريق والبكتيريا وانتقال العدوى وذلك حسب المعايير والمواصفات المستخدمة في المراكز الصحية، الجدير بالذكر ان المركز الطبي دائما ما يسعى لتفعيل الايام الصحية العالمية كما يسعى لنشر ثقافة السلامة وتوفير بيئة عمل صحية وامنة وزيادة وعي الموظفين بهذا الجانب المهم .