بحضور رئيس مؤسسة البريد السعودي .. البريد الممتاز يكرس خدماته نحو التجارة الاليكترونية

بحضور سعادة رئيس مجلس إدارة البريد الممتاز رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور أسامة بن محمد صالح الطف، اطلق البريد الممتاز حزمة من خدماته الجديدة في حقل التجارة الاليكترونية عبر خدمة الشحن البريدي الاليكتروني السريع، حيث وقع اليوم سعادة مدير البريد الممتاز الأستاذ عبدالله الدلقان مع منصة تيجان الاليكترونية اتفاقية، لتعزيز الخدمات الاليكترونية للبريد الممتاز عبر شبكة الأنترنت. كما اطلق البريد الممتاز خدمة الشحن البريدي الاليكتروني؛ الموجهة للمنصات والمتاجر الالكترونية ، بهدف تسهيل وتسريع عمليات الشحن والمعالجة والتسليم بأسرع وقت ممكن، و تركز الخدمة الجديدة على تجهيز سلة مشتريات العميل داخل مستودعات المتجر بمجرد اكمال عملية الشراء على الموقع الالكتروني للمتجر، مما يعدا تناغما لوجستيا بين البريد الممتاز وعمليات المتاجر الالكترونية، بحيث يستطيع عملاء البريد الممتاز تتبع طلبياتهم اليكترونيا على موقع المتجر الالكتروني وموقع البريد الممتاز فورا ، والتثبت من العنوان الذي يرغب العميل استلام شحنته فيه، وتعتمد هذه الخدمة على التكامل التقني بين أنظمة المتاجر وأنظمة البريد الممتاز ، وفق آلية محكمة للإعادة المشتريات في حال عدم مطابقتها لكتالوج المتجر او لأي سبب آخر.

الجدير بالذكر ان مجلس إدارة البريد الممتاز قد اعتمد آستراتيجية حديثة، لتوسيع العمليات البريدية والغير بريدية للبريد الممتاز وتعزيز خدماته في حقل التجارة الاليكترونية وتطبيقات الحكومة الاليكترونية.