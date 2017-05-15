 أمير الرياض يكرم شرطيين من دوريات المزاحمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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أمير الرياض يكرم شرطيين من دوريات المزاحمية

أمير الرياض يكرم شرطيين من دوريات المزاحمية
المناطق ـ الرياض

كرم أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اثنين من منسوبي دوريات أمن محافظة المزاحمية وذلك نظير ما حققاه من إنجاز أمني متمثل في القبض على مطلوبين في قضايا هامة في وقت قياسي . وقد سلم محافظ المزاحمية عساف العساف الرقيب أول حزام صاهود القحطاني والعريف عبدالله محمد  السليماني خطابات الشكر والتقدير  والمكافأة نيابة عن سمو أمير منطقة الرياض بعد استقباله لهما في مكتبة بمقر المحافظة بحضور مدير شرطة المزاحمية المقدم راكان المطيري ومدير دوريات أمن محافظة المزاحمية رئيس رقباء جمعان الغامدي. وعبر العساف عن عظيم شكره على الجهود التي يبذلها رجال الأمن في إنجازهم للمهام الموكلة إليهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والحرص والتفاني في أداء عملهم لحماية هذا الوطن المعطاء، ودعا الله عز وجل أن يوفقهم ويسدد خطاهم وأن يكونوا حصناً منيعاً ضد كل من يريد العبث بهذا الوطن الغالي.

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