 معهد الجبيل التقني يوقع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الصناعية الكبرى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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معهد الجبيل التقني يوقع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الصناعية الكبرى

معهد الجبيل التقني يوقع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الصناعية الكبرى
المناطق - الجبيل

وقع معهد الجبيل التقني عدداً من المذكرات التنسيقية مع الشركات الصناعية منها شركة سابك، شركة صدارة، شركة الصحراء للبتروكيماويات، شركة المتقدمة، وشركة الفارابي.

وتم التوقيع خلال اجتماع مجلس معهد الجبيل التقني الاستشاري والذي يعقد بشكل ربع سنوي، حيث يقوم المجلس على عدد من قيادات القطاع الصناعي لرسم السياسات والاستراتيجيات المنبثقة من المعهد ورسالته بحيث يحقق المعهد دوره في خدمة التدريب التقني بما يلائم احتياجات الصناعة. وتأكيداً لرؤية المعهد بأن يكون معيار التميز في مجال التدريب التقني ضمن دول مجلس التعاون.

وتتمحور بنود هذه المذكرات حول الاستفادة من مخرجات وإمكانات المعهد في الاحتياجات الوظيفية المتاحة من قبل الشركات بالكفاءات الوطنية المدربة والمؤهلة، لتحقيق أهداف المعهد الاستراتيجية في إنشاء علاقات فاعلة ومثمرة مع قطاع الصناعة والمجتمع وشركاء التعليم والمحافظة عليها.

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