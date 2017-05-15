 مدير الاستثمارات بأمانة عسير يزور “بر أبها” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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مدير الاستثمارات بأمانة عسير يزور “بر أبها”

مدير الاستثمارات بأمانة عسير يزور “بر أبها”
المناطق - أبها

زار مدير عام إدارة الاستثمارات بأمانة منطقة عسير المهندس علي الحيد صباح هذا اليوم الإثنين 19 شعبان 1438 مقر جمعية البر بأبها حيث استقبله فضيلة أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن فحاس والذي بدوره رحب بالضيف وشكره على الزيارة ، ثم أطلعه على ما تقدمه الجمعية من أعمال خيرية واجتماعية وتنموية بالمنطقة ، وبعد ذلك تم الإطلاع على عدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية بالمنطقة ومنها مشروع مدينة البر المزمع إقامته بأبها ومشروع إنشاء سوق متكامل للأسر المنتجة  .
وفي نهاية اللقاء عبر الضيف عن سعادته بما تقدمه الجمعية من خدمات اجتماعية جليلة في المنطقة وما حققته من إنجازات مباركة في العمل الخيري لتعزز عملها المتفاني بالجهود الرائعة بكل معاني الجودة بقيادة راعي تميزها سمو أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارتها متمنيا للجميع التوفيق .

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