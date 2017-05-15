 رئيس بلدية حقل للمجلس البلدي:تم إنجاز ٩٠٪‏ من مشروع مرسى القوارب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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رئيس بلدية حقل للمجلس البلدي:تم إنجاز ٩٠٪‏ من مشروع مرسى القوارب

رئيس بلدية حقل للمجلس البلدي:تم إنجاز ٩٠٪‏ من مشروع مرسى القوارب
المناطق - حقل - منى الريس
نفذ المجلس البلدي بمحافظة حقل اليوم برئاسة المهندس عبدالعزيز الغرير جولة ميدانية على عدد من المشاريع في المحافظة.
وأوضح محمد العمراني عضو المجلس والمتحدث الرسمي أن المجلس تفقد سير العمل في المنطقة الصناعية ، حيث وقف المجلس على الأعمال التي أوشكت على الإنتهاء والمتمثله بمبنى الخدمات البلدية والمسلخ النموذجي ، واستعرض المجلس المعوقات التي تواجه التنفيذ واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.
وشملت الجولة الميدانية أهم المشاريع الحيوية والسياحية بمحافظة حقل وهو مشروع مرسى القوارب السياحي ، حيث استمع أعضاء المجلس إلى شرح من رئيس بلدية حقل المهندس فيصل الحويطي عما وصل له المشروع ، حيث أكد الحويطي أنه تم إنجاز مايقارب ٩٠٪‏ من المشروع وسيتم تسليم المواقف البحرية للقوارب قبل حلول شهر رمضان المبارك تمهيدا لطرح المشروع بالكامل على المستثمرين.
وشدد المجلس على أهمية مساندة جهود البلدية في إنجاز وتسليم بعض المشاريع الجاري تنفيذها وفق ماخطط له.

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