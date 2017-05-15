أمير الباحة يؤكد أهمية دور الغرف التجارية الصناعية في جذب الاستثمارات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أهمية دور الغرف التجارية الصناعية في جذب الاستثمارات عبر إعدادها للدراسات الاستثمارية اللازمة وعرضها على رجال الأعمال ومساندتهم والوقوف إلى جانبهم من أجل دفعهم للاستثمار بالمنطقة .

وبين سمو أمير المنطقة خلال استقباله بمكتبه في الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالباحة صالح بن علي ال محفوظ وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، أهمية وجود الموارد لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في المنطقة, إضافة لتشجيع مختلف الجوانب الاستثمارية واستثمار المشاريع والخدمات التنموية التي تساعد القطاع الخاص على القيام بدوره على الوجه الأمثل من غير صعوبات، والعمل على جذب السياحة من خلال تقديم التسهيلات لرجال الأعمال، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً سموه العمل على إزالة أي عائق يواجه اعمال الغرفة كونها من العناصر الاساسية لجذب الاستثمارات بالمنطقة.

من جانبه اطلَع رئيس مجلس غرفة الباحة سموه، على خطة العمل التنفيذية للمجلس وماتضمنته من عمل جاد ينهض بالغرفة ونشاطاتها، معرباً عن شكره لسمو أمير الباحة على اهتمامه وتوجيهاته السديدة، التى من شأنها تحفيز العمل بالغرفة وان تكون ذات خدمات جيدة تسهم في إيجاد الاستثمارات الناجحة.

بعدها ناقش سموه أهم أعمال الغرفة، وماتقوم به من نشاط .