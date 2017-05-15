أمير الباحة يرعى غدا حفل ختام الأنشطة الثقافية والتعليمية للسجناء والمفرج عنهم

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غداً، حفل ختام الأنشطة الثقافية والتعليمية للسجناء والمفرج عنهم، وذلك بمقر إدارة سجون الباحة.

وأعرب مدير سجون منطقة الباحة العقيد معيض بن أحمد القحطاني, عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على رعايته واهتمامه بالسجناء، الذي يمثل إمتداداً لما تقوم به هذه الدولة المباركة من اهتمام بالسجون ونزلائها ليكونوا لنبتة صالح لأنفسهم ووطنهم، مشيراً إلى أن الحفل سيتضمن عدداً من الكلمات الخطابية, إذ سيفتتح سموه المعرض الفني الذي يتضمن أعمال عدد من نزلاء السجن، وفيلماً وثائقياً عن الأنشطة التي نظمت داخل السجن هذا العام.

وأفاد العقيد القحطاني أنه سيتم تكريم السجناء الحاصلين على الشهادة الجامعية، والحاسب الآلي، بالإضافة إلى تكريم حفظة القرآن الكريم، والجهات الحكومية المساهمة والمشاركة.