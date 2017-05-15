 أمير القصيم : المتقاعدين قاموا بالواجب والاستفادة من خبراتهم مكسب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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أمير القصيم : المتقاعدين قاموا بالواجب والاستفادة من خبراتهم مكسب

أمير القصيم : المتقاعدين قاموا بالواجب والاستفادة من خبراتهم مكسب
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي نائب أمير منطقة القصيم ظهر اليوم الاثنين بمكتب سموه بديوان الأمارة , نائب رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين في بريدة عبدالله البصير بحضور مدير فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة القصيم تركي المانع وأعضاء مجلس الإدارة .

حيث استمع سموه لشرح مفصل من قبل نائب رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين في بريدة عبدالله البصير عن الأعمال والخدمات المقدمة للمتقاعدين من قبل الجمعية وعددهم وخدماتها تجاه من خدموا الوطن والمجتمع بعد ذلك قدم نائب رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين العضوية الشرفية لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم مثنياً على دعم سموه للمتقاعدين والذين يعدون شريحة مهمة من شرائح المجتمع والتي يستفاد من خبراتها وأعمالها وتجاربها السابقة .

بعد ذلك أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم , بأن الجمعية الوطنية للمتقاعدين هي إحدى الجمعيات الرائدة والتي تهتم بشريحة ذا أهمية كبيرة لما تحمله من خبرة واسعة , والتي استمدتها عبر خدمة الوطن لعقود , مؤكداً بأن الخبرات التي يحملها المتقاعدين يجب أن يستفاد منها عبر برامج وأعمال الجمعية لتنعكس إيجابياً في خدمة المجتمع والجيل , منوهاً سموه بأن كل من اكتسب خبرة في مجال عملة لا يمكن أن يستغنى عنه بل هو أحد أسهم النجاح الاستشاري , وأن هذه الفئة تحضى بالتقدير والإمتنان من قبل القيادة الرشيدة لما قدمته من أعمال وتجارب ولعقود طويلة نهضت وساهمت بالتنمية والتطور , مؤكداً سموه بأن الجمعية الوطنية للمتقاعدين عليها واجب عكس تلك الخبرات للشباب لتكون مزيجاً من العمل والمهنية وتفادي الأخطاء والإطلاع على النجاحات عبر العديد من النماذج المشرفة من أبناء هذا الوطن من المتقاعدين والمتقاعدات .

 

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