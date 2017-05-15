فريق إماراتي يوثق موقع الأخدود الأثري بنجران

زار فريق سماوي للاستكشاف، بوم امس موقع الاخدود الاثري بمنطقة نجران وذلك لتوثيقه وتضمينه ضمن فلما وثائقيا تاريخيا عن أهم المواقع التاريخيه بمجلس التعاون الخليجي

واستقبل الفريق مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح وزملائه وقدم آل مريح شرحا مفصلا للفريق عن الموقع وأهميته الأثرية والتاريخيه ومحتوياته وعن جهود الدولة في تهيئته وتطويره والحفاظ عليه وذلك خلال جولة ميدانية داخل الموقع اطلعوا من خلالها على الموقع والاسوار والقلعة والنقوش والرسومات الأثرية ورحى الاخدود الشهير وعلى المشاريع التطويريه المنفذه في الموقع

وفي نهاية اازياىة قدم الفريق شكره لرئيس الهيئة العامة للسياحة والتىاث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ولسمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية ولسمو نائبه على الحفاظ على هذه الأثار العريقة، وعلى التسهيلات والدعم الذي قدم لهم خلال رحلة التوثيق، ولمنسوبي فرع الهيئة العامة للسياحة بالمنطقة