 واشنطن تضغط على صالح للخروج من اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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واشنطن تضغط على صالح للخروج من اليمن

واشنطن تضغط على صالح للخروج من اليمن
المناطق - الرياض

كشفت وسائل إعلام أن الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، أبدى استعداده لمغادرة اليمن إلى المملكة أو سلطنة عمان، وذلك تحت ضغوط أمريكية ليساعد في إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد.

وقالت صحيفة “الخليج” الإماراتية، إن اتصالات غير معلنة جرت خلال الفترة الماضية بين مسؤولين أمريكيين وصالح انتهت بإقناع الأخير بالإسهام في دفع الحل السياسي عبر مغادرته اليمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن صالح كان قد أوضح ضمنيا عن هذه الاتصالات خلال ظهوره قبل الأخير بالقول إنه تلقى عروضا خارجية للقبول بتسوية سياسية للأزمة اليمنية.

وأضافت بأن صالح أبدى استعداده للخروج من اليمن والتنحي عن رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام، مقابل التفاوض المباشر معه من قبل المملكة ووقف العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن.

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