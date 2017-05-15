 أمير تبوك يلتقي مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يلتقي مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة

أمير تبوك يلتقي مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة
المناطق - تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان  بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتب سموه اليوم بالإمارة مدير عام الادارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة تبوك الدكتور العربي مهيدي العميم الذي قدم للسلام على سموه  بمناسبة تكليفه مديراً للفرع بالمنطقة يرافقه الدكتور عمر بن سعيد الفقية مدير الفرع السابق والذي تم تكليفه مستشار  في قطاع المياه بمنطقة مكة المكرمة  وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع منوها باهمية المنطقة في المجال الزراعي وأشار سموه الى حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله للقطاع الزراعي بالمملكة

وأعرب  سمو أمير منطقة تبوك عن شكره للدكتور عمر الفقيه على ما قدمه من جهد طيلة فترة عملة مديراً للفرع قبل انتقاله لعمله الجديد وتمنى سموه للدكتور العربي العميم التوفيق الدائم والنجاح المستمر في مهام عمله. من جانبه رفع الدكتور عمر الفقيه شكره وتقديره لسمو أمير تبوك على متابعته واهتمامه لأعمال الفرع ، وما تلقاه منه من توجيهات خلال عمله مديراً للفرع  مشيداً بجهود سموه للقطاع الزراعي بالمنطقة من خلال جائزة سموه للمزرعة النموذجية والتي ساهمت بشكل كبير في تطور الزراعة بالمنطقة كما قدم الدكتور العميم شكره وتقديره لسمو أمير تبوك على توجيهاته السديدة التي سوف تكون نبراس له في عمله داعيًا الله أن يكون عند حسن ظن الجميع.

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