 إدارة الأسواق ببلدية الخرج تصادر 800 كيلو من الحبحب و 600 كيلو من الخضار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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إدارة الأسواق ببلدية الخرج تصادر 800 كيلو من الحبحب و 600 كيلو من الخضار

إدارة الأسواق ببلدية الخرج تصادر 800 كيلو من الحبحب و 600 كيلو من الخضار
المناطق -أشرف العصيمي
تواصل الإدارة العامة للأسواق ببلدية محافظة الخرج حملاتها المكثفة لقرب شهر رمضان المبارك على الأسواق العامة بالمحافظة من أجل معالجة وتصحيح المخالفات من قبل المحلات التجارية وكذلك منع الباعة الجائلين من البيع على الأرصفة أو في الممرات داخل الأسواق العامة وما تسببه من مضايقه للمتسوقين من مرتادي الأسواق من الرجال والنساء ،حيث تم مصادرة 10 طاولات مخالفة بالسوق لباعة جائلين مخالفين وتم مصادرة 800 كيلو  من الحبحب وكذلك تم مصادرة كمية كبيرة من الخضار والفواكه تقدر بـ 600 كيلو وتم تسليمها للجمعية الخيرية وذلك لمخالفتها للأنظمة و الاشتراطات بأنظمة البيع والتحميل .
ويأتي ذلك بإشراف ومتابعة رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري والذي وجه باستمرار الحملات بالأقسام المعنية خلال الفترتين الصباحية والمسائية .

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