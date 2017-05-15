إدارة الأسواق ببلدية الخرج تصادر 800 كيلو من الحبحب و 600 كيلو من الخضار

تواصل الإدارة العامة للأسواق ببلدية محافظة الخرج حملاتها المكثفة لقرب شهر رمضان المبارك على الأسواق العامة بالمحافظة من أجل معالجة وتصحيح المخالفات من قبل المحلات التجارية وكذلك منع الباعة الجائلين من البيع على الأرصفة أو في الممرات داخل الأسواق العامة وما تسببه من مضايقه للمتسوقين من مرتادي الأسواق من الرجال والنساء ،حيث تم مصادرة 10 طاولات مخالفة بالسوق لباعة جائلين مخالفين وتم مصادرة 800 كيلو من الحبحب وكذلك تم مصادرة كمية كبيرة من الخضار والفواكه تقدر بـ 600 كيلو وتم تسليمها للجمعية الخيرية وذلك لمخالفتها للأنظمة و الاشتراطات بأنظمة البيع والتحميل .

ويأتي ذلك بإشراف ومتابعة رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري والذي وجه باستمرار الحملات بالأقسام المعنية خلال الفترتين الصباحية والمسائية .