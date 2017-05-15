أطلع على سير العمل في الإدارات والأقسام وألتقى الموظفين.. نائب أمير القصيم يدعو موظفي الأمارة بمضاعفة الجهود لخدمة المواطنين

دعا صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، جميع موظفي ومنسوبي ديوان إمارة القصيم بمضاعفة الجهود لخدمة المواطنين كافة ، ومراجعي الإمارة وتلبية جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم ، وتقديم كل ما فيه خدمة الصالح العام ، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ـ حفظهم الله ـ . وأعرب سمو نائب أمير القصيم ، عن سعادته بما شاهده خلال الجولة ، وما تقدمه الأمارة من خدمات ، شاكراً موظفي ومنسوبي إمارة المنطقة على جهودهم لخدمة المواطنين والمراجعين ، وما يقدمونه من خدمات ومهام ، متمنياً لهم المزيد من التوفيق لخدمة الأهالي والمقيمين في المنطقة. جاء ذلك خلال جولة سمو نائب أمير منطقة القصيم على إدارات وأقسام أمارة المنطقة اليوم الاثنين يرافق سموه وكيل أمارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بأمارة منطقة القصيم عمر الربيعان ، وزيارة الموظفين في مكاتبهم ومصافحتهم ، ووقوفه على سير العمل وآلية إنجاز المعاملات ، داخل الإدارات والأقسام وطبيعة عمل كل منها ، حيث استمع سموه خلال جولته التفقدية لشرح عن الأعمال والمهام التي تقدمها وكالات الإمارة وإداراتها وأقسامها وآلية العمل بها ، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها للمواطن والمقيم.

