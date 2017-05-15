أمير القصيم يستقبل الفائزين من المنطقة بجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم وتلاوته

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل نائب أمير منطقة القصيم في مكتب سموه ظهر اليوم الاثنين مرشحي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة القصيم والفائزين بمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظة الله ـ لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره . وأطلع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم سليمان عبدالرحمن الربعي بحضور مدير عام الشئون الإسلامية الشيخ عبد الله المجماج , سمو أمير المنطقة على تفاصيل مشاركة الجمعية في المسابقة والتي شملت مشاركة ستة فائزين ثلاثة منهم حصلوا على المركز الأول في حفظ القرآن وتفسيره واثنان منهم حصدوا المركز الثاني بالإضافة إلى متسابق حصل على المركز الثالث والتي أقيمت على مستوى المملكة على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظة الله ـ في دورتها التاسعة عشرة لعام 1438هـ مؤكداً بأن الجمعية تسعى إلى رفع معدل المشاركين والمشاركات في الأعوام القادمة من حفظة كتاب الله في الحفظ والتلاوة والتسفير مبيناً بأن ذلك هو إنجاز إيجابي يؤكد دور رسالة الجمعية تجاه المجتمع وأن ما حققه الطلبة يعد تتويجاً لمسيرة المنطقة في حفظ القرآن , مثنياً على دعم ورعاية سمو أمير منطقة القصيم الدائم لأبنائه وبناته حفاظ كتاب الله في منطقة القصيم . وبين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بأن ما تقدمة الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم يعد مفخرة لهذه البلاد التي تعتز وتتشرف بأن يكون كتاب الله هو دستورها الذي تستمد منه أحكامها , والتي تأخذ حدودها منه لإقامة الشرع مباركاً سموه للفائزين بجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظة الله ـ ومبيناً لهم بأن يكونوا قدوة فعالين وأن يعكسوا بقيمهم وأخلاقهم قيم القرآن وسماحته وسيرة نبينا محمد صلى الله علية وسلم مؤكداً بأن حفظ كتاب الله شرف لا يوازيه شرف .