نائب أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم اليوم الاثنين بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة معالي رئيس محكمة الاستئناف الشيخ عبدالله المحيسن يرافقه عدد من أصحاب الفضيلة القضاة من منسوبي المحكمة ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة تعيينه نائباً لأمير منطقة القصيم. وقد عبر الجميع عن خالص التهاني والتبريكات لسموه متمنين له العون والتوفيق ، وقد شكرهم سموه على مشاعرهم الطيبة ، سائلاً الله تعالى أن يبرئ الذمة وأن يحقق كل ما يصبو إليه ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ لخدمة الوطن والمواطن.