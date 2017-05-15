 ترامب يستقبل محمد بن زايد في البيت الأبيض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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ترامب يستقبل محمد بن زايد في البيت الأبيض

ترامب يستقبل محمد بن زايد في البيت الأبيض
المناطق - وكالات

استقبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض الاثنين، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد.

 

ومن المقرر أن يبحث اللقاء بين ترامب والشيخ محمد بن زايد تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة، ومجمل الأوضاع الدولية والإقليمية. 

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، أكد، في وقت سابق، أن ترامب يعتبر اللقاء فرصة لتعزيز التعاون مع شريك أساسي في الشرق الأوسط.

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