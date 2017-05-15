 أمير القصيم : سنستمر في توعية المجتمع من الأفكار الضالة عبر مبادرات الأيدي الوطنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير القصيم : سنستمر في توعية المجتمع من الأفكار الضالة عبر مبادرات الأيدي الوطنية ترامب يستقبل محمد بن زايد في البيت الأبيض الأمير سعود بن نايف يستعرض قصص وحياة والده – رحمه الله – في معرض “نايف القيم” تماسيح تفترس قسيساً حاول المشي على الماء ليقلد المسيح نائب أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف أمير القصيم يستقبل الفائزين من المنطقة بجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم وتلاوته أطلع على سير العمل في الإدارات والأقسام وألتقى الموظفين.. نائب أمير القصيم يدعو موظفي الأمارة بمضاعفة الجهود لخدمة المواطنين إدارة الأسواق ببلدية الخرج تصادر 800 كيلو من الحبحب و 600 كيلو من الخضار أمير تبوك يلتقي مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة في شرطة تبوك الاربعاء تحت شعار # كيف _ نكون _ قدوة .. ” إدارة النشاط الطلابي ” تعقد إجتماع برواد النشاط للتنسيق لحضور فعالية ختام ملتقى مكة الثقافي وفد من وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية يزور مكتب ضمان الرياض

أمير القصيم : سنستمر في توعية المجتمع من الأفكار الضالة عبر مبادرات الأيدي الوطنية

أمير القصيم : سنستمر في توعية المجتمع من الأفكار الضالة عبر مبادرات الأيدي الوطنية
المناطق - بريدة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي في مكتب سموه بمقر أمارة المنطقة ظهر اليوم الأثنين , فريق التنظيم لحملة معاً ضد الإرهاب والفكر الضال والتي أقيمت بمحافظة المذنب بحضور محافظ المذنب سليمان محمد التويجري ورئيس بلدية المذنب عبداللطيف الخطيب .

حيث تسلم سموه التقرير المفصل للحملة المقامة بمنتزه خرطم , واستمع إلى شرح مفصل من قبل محافظ المذنب رئيس لجنة التنمية السياحية سليمان محمد التويجري الذي أوضح بأن الحملة قدمت بمبادرة وطنية سعياً لتحصين أبناء وبنات الوطن من محاولة نشر الفكر الضال , مؤكداً إلى أن البرامج المقدمة طيلة الأربعة أيام انعكست إيجابياً على الأسرة والزوار بشكل كامل , وأن التنوع المصاحب للحملة المقامة في منتزه خرطم بمحافظة المذنب تخللها مشاركة الصقور الخضر الذين قدموا طيلة الأيام استعراضاً في سماء المحافظة بالإضافة إلى الحملات التوعوية ومشاركة الجهات الحكومية والخاصة والحملات الدعائية المصاحبة للفعالية والتي عكست تنوعاً إيجابياً وتحقيق الهدف المنشود منها .

بعد ذلك بين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم بأن ما قدم في حملة معاً ضد الإرهاب والفكر الضال في محافظة المذنب يعكس إيجابية متناهية في تقديم العمل التوعوي للمجتمع مؤكداً بأن كثافة الزوار للمواقع السياحية والأثرية تتيح ذلك النجاح والذي انعكس إيجابياً على الزوار , مباركاً لهم هذا النجاح ومحفزاً للفريق بأن تتكرر مثل تلك الأعمال التي تعكس إيجابيتها على محافظة المذنب وزوارها , ومؤكداً بأن حملة معاً ضد الإرهاب والفكر الضال هي إحدى الأعمال الصانعة للإطار التوعوي الوطني عبر المشاركة المجتمعية الفعالة سواء للجهات الحكومية والخيرية وكذلك الخاصة تجاه محاربة الإرهاب وسلوكياته والأفكار الضالة الهدامة والتي ستضل قائمة ومستمرة عبر مبادرات أبناء الوطن الرائدة وعبر الفعاليات والمواقع السياحية .

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>