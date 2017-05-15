أمير القصيم : سنستمر في توعية المجتمع من الأفكار الضالة عبر مبادرات الأيدي الوطنية

حيث تسلم سموه التقرير المفصل للحملة المقامة بمنتزه خرطم , واستمع إلى شرح مفصل من قبل محافظ المذنب رئيس لجنة التنمية السياحية سليمان محمد التويجري الذي أوضح بأن الحملة قدمت بمبادرة وطنية سعياً لتحصين أبناء وبنات الوطن من محاولة نشر الفكر الضال , مؤكداً إلى أن البرامج المقدمة طيلة الأربعة أيام انعكست إيجابياً على الأسرة والزوار بشكل كامل , وأن التنوع المصاحب للحملة المقامة في منتزه خرطم بمحافظة المذنب تخللها مشاركة الصقور الخضر الذين قدموا طيلة الأيام استعراضاً في سماء المحافظة بالإضافة إلى الحملات التوعوية ومشاركة الجهات الحكومية والخاصة والحملات الدعائية المصاحبة للفعالية والتي عكست تنوعاً إيجابياً وتحقيق الهدف المنشود منها .

بعد ذلك بين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم بأن ما قدم في حملة معاً ضد الإرهاب والفكر الضال في محافظة المذنب يعكس إيجابية متناهية في تقديم العمل التوعوي للمجتمع مؤكداً بأن كثافة الزوار للمواقع السياحية والأثرية تتيح ذلك النجاح والذي انعكس إيجابياً على الزوار , مباركاً لهم هذا النجاح ومحفزاً للفريق بأن تتكرر مثل تلك الأعمال التي تعكس إيجابيتها على محافظة المذنب وزوارها , ومؤكداً بأن حملة معاً ضد الإرهاب والفكر الضال هي إحدى الأعمال الصانعة للإطار التوعوي الوطني عبر المشاركة المجتمعية الفعالة سواء للجهات الحكومية والخيرية وكذلك الخاصة تجاه محاربة الإرهاب وسلوكياته والأفكار الضالة الهدامة والتي ستضل قائمة ومستمرة عبر مبادرات أبناء الوطن الرائدة وعبر الفعاليات والمواقع السياحية .