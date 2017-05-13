غرفة نجران توقع مذكرة تعاون مع المجلس البلدي لأمانة منطقة نجران

وقعت غرفة نجران مذكرة تعاون مع المجلس البلدي لأمانة منطقة نجران ترتكز على دعم افاق التدريب والتطوير من خلال تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل المتخصصة لأعضاء المجلس البلدي وموظفيه بمقر الغرفة وعمل زيارات ميدانية لمنسوبي الطرفين للاستفادة من عمل الادارات المعنية بالتنمية الاقتصادية كما نصت مذكرة التعاون على إستفادت المجلس من خبرات الغرفة في مجال البحوث والدراسات وتبادل المعلومات والخبرات المؤسسية كما تضمنت المذكرة توفير المجلس للبيانات المتعلقة بأسباب تأخر وتعثر المشاريع البلدية وتوفير بيانات إحصائية عن المشروعات التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية .

وقد أكد رئيس مجلس إدارة غرفة نجران الاستاذ محيميد بن صالح ال شرمه ان مذكرة التعاون مع المجلس البلدي لأمانة منطقة نجران هو تقدم في طريق التنمية وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود للجهتين وأكد أن الغرفة تضم عدد من رجال الاعمال المستثمرين في عدد من القطاعات والتي ترتبط اكثرها بأمانة منطقة نجران وهذا التعاون مع المجلس سيكون له إيجابيات من خلال تقديم المشكلات والعوائق التي يواجهها رجال الاعمال في هذا القطاع .

كما بين أن الغرفة قد سخرت امكانتها اللوجستية لجميع القطاعات بما فيها المجلس لخدمتهم في عقد ورش العمل واللقاءات التي تجمعهم بالمواطنين وكذلك دعوة اعضاء المجلس البلدي لغرفة نجران لحضور الاجتماعات واللقاءات التي تعقد بالمجلس والتي تخدم المنطقة .

وقد أوضح ال شرمه ان هناك توصيات تخرج من اللجان بالغرفة وهذه المذكرة ستضع المجلس البلدي شريكاً في تبنيها ومتابعتها اذا كانت تخص اعمال الامانة من خلال توفير ضابط اتصال مع المجلس البلدي لمتابعة ذلك وأكد أن هناك شباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاسر المنتجة يحتاجون الى دعم وتوجيه وتذليل لبعض الاجراءات والتي سيكون للمجلس دور كبير في تذليلها وكذلك أن المجلس تبنى تسهيل الاجراءات الخاصة بالمستثمرين مما يساهم في تنفيذ مشاريع تطويرية واستثمارية تخدم المنطقة .

وقع المذكرة من قبل الغرفة رئيس مجلس الادارة الاستاذ محيميد بن صالح ال شرمة ومن قبل المجلس البلدي لأمانة منطقة نجران رئيس المجلس الاستاذ علي بن صالح قميش وبحضور امين عام غرفة نجران الاستاذ صالح بن حمد كرحان