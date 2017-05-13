أمانة نجران تنفذ دورة تدريبية في نظم المعلومات الجغرافية

نفذت إدارة التطوير الإداري في أمانة منطقة نجران بالتعاون مع إحدى الشركات المحدودة دورة تدريبية في ” المبادئ الأساسية لنظم المعلومات الجغرافية ” وذلك بقاعة المجلس البلدي بحي الفيصلية.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل إن الأمانة تهدف من خلال هذه الدورة إلى التعريف بمبادئ نظم المعلومات الجغرافية لنشر التوعية وزيادة المعرفة بمجال المعلومات الجغرافي وأحدث تقنياته، بالإضافة إلى عرض خلفية عامة عن مشروع تطوير الأداء البلدي ومراحله، وتطبيق استخدام برنامج ArcGIS على قاعدة البيانات الجغرافية لدي أمانة منطقة نجران.

وأبان مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية المهندس مصلح آل عباس ان الدورة شملت التدريب على التعريف بمكونات نظم المعلومات الجغرافية وإبراز وظائفه ومخرجاته وقوة نظم المعلومات الجغرافية وبرنامج ArcGIS من خلال التطبيق على قاعدة بيانات المشروع بالإضافة إلى تقديم عن برنامج ArcGIS وتصميم الخرائط Map Design

وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية Creating a project-Geodatabase وتعديل البيانات Editing Data

وادوات التحليل المكانية Geo-processing tools

وأضاف مدير إدارة التطوير الإداري سلطان آل مخلص ان هذه الدورة بداية لانطلاق دورات عديدة آخري في مجال نظم المعلومات الجغرافية لنشر الفائدة بشكل عام على موظفي الأمانة من خلال تدريب الموظفين على استخدام البرامج والتطبيقات المنتجة من قبل المشروع بكل يسر وسهولة.