 منوهًا بتميز التعاون الخليجي بين منظمات العالم.. أمير نجران في استقبال القوة القطرية: “التحالف” صان العروبة وأحقّ الحق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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منوهًا بتميز التعاون الخليجي بين منظمات العالم.. أمير نجران في استقبال القوة القطرية: “التحالف” صان العروبة وأحقّ الحق خبراء: العشرات من حواسيب HP تحوي برمجيات للتجسس أمانة نجران تنفذ دورة تدريبية في نظم المعلومات الجغرافية غرفة نجران توقع مذكرة تعاون مع المجلس البلدي لأمانة منطقة نجران إجماع على تميز خريجي كليات نجران الصحية نائب وزير الداخلية: الأمير نايف كان يرى الأمن والاستقرار أمانة ومن الواجبات الوطنية افتتاح قسم السير والحوادث في مرور الأرطاوية الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة غرب تعز.. ومقتل 20 انقلابياًً الأمن الإلكتروني يؤكد إصابة عدد من الجهات الحكومية بهجوم فيروس”الفدية” ماكرون من ألمانيا: لابد من إعادة صياغة تاريخية لأوروبا أمير القصيم : سنستمر في توعية المجتمع من الأفكار الضالة عبر مبادرات الأيدي الوطنية ترامب يستقبل محمد بن زايد في البيت الأبيض

منوهًا بتميز التعاون الخليجي بين منظمات العالم.. أمير نجران في استقبال القوة القطرية: “التحالف” صان العروبة وأحقّ الحق

منوهًا بتميز التعاون الخليجي بين منظمات العالم.. أمير نجران في استقبال القوة القطرية: “التحالف” صان العروبة وأحقّ الحق
المناطق - نجران
بيّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن ما يميّز دول مجلس التعاون الخليجي عن جميع الاتحادات والمنظمات في العالم، هو اندماج الدم ووحدة المصير، وأن المواقف المشرفة الراسخة في التاريخ تؤكد أن هذه الدول هي كيان واحد، به شعب واحد، تحت قادة حكماء، بذلوا الغالي والنفيس من أجل عزة وكرامة المواطن الخليجي.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، القائد السابق للقوة القطرية المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، المقدم ركن الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني، وخلفه الرائد ركن فواز الأمعط الشمري.

وأعرب سموه عن اعتزاز كل العرب والخليجيين بما يقدمه رجال القوات المشاركة في التحالف، في سبيل صون العروبة، وإعادة الحق إلى أهله، معبرًا عن شكره لرجال القوات القطرية على ما سجلوه من بطولات وانتصارات، تظل في ذاكرة التاريخ المشرّف، ومعبرًا عن أمنياتي للمقدم ركن الشيخ حمد آل ثاني، والرائد ركن فواز الشمري بالتوفيق في مهامهما المقبلة.

من جهته، عبّر المقدم ركن الشيخ حمد آل ثاني، عن شكره لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال، وعلى ما لقيته القوة القطرية من دعم وتسهيلات من سموه، مؤكدًا أن ما تقدمه واجب، تمليه روابط الدم والعروبة.

 

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