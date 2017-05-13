منوهًا بتميز التعاون الخليجي بين منظمات العالم.. أمير نجران في استقبال القوة القطرية: “التحالف” صان العروبة وأحقّ الحق

بيّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن ما يميّز دول مجلس التعاون الخليجي عن جميع الاتحادات والمنظمات في العالم، هو اندماج الدم ووحدة المصير، وأن المواقف المشرفة الراسخة في التاريخ تؤكد أن هذه الدول هي كيان واحد، به شعب واحد، تحت قادة حكماء، بذلوا الغالي والنفيس من أجل عزة وكرامة المواطن الخليجي.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، القائد السابق للقوة القطرية المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، المقدم ركن الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني، وخلفه الرائد ركن فواز الأمعط الشمري.

وأعرب سموه عن اعتزاز كل العرب والخليجيين بما يقدمه رجال القوات المشاركة في التحالف، في سبيل صون العروبة، وإعادة الحق إلى أهله، معبرًا عن شكره لرجال القوات القطرية على ما سجلوه من بطولات وانتصارات، تظل في ذاكرة التاريخ المشرّف، ومعبرًا عن أمنياتي للمقدم ركن الشيخ حمد آل ثاني، والرائد ركن فواز الشمري بالتوفيق في مهامهما المقبلة.

من جهته، عبّر المقدم ركن الشيخ حمد آل ثاني، عن شكره لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال، وعلى ما لقيته القوة القطرية من دعم وتسهيلات من سموه، مؤكدًا أن ما تقدمه واجب، تمليه روابط الدم والعروبة.