جمال سائبة تقتل شاباً وتصيب اثنين في حادث بالأفلاج

توفي قبل قليل شاب يبلغ من العمر 18 عاماً متاثراً بإصابته في الرأس إثر ارتطام مركبته بجمال سائبة على بعد 15 كيلومتراً غرب محافظة الأفلاج.

وكان قد جرى نقل الشاب فور وقوع الحادث إلى قسم الطوارئ وأدخل العناية المكثفة وبذل الفريق الطبي جهوداً كبيرة لإسعافه، ولم تكتب له النجاة من النزيف البالغ الذي تعرض له في الرأس؛ فتوفي متأثراً بهذه الإصابة رحمه الله.

وفي حادث آخر أصيب شابان بإصابات متفرقة إثر ارتطام مركبتهما بجمال سائبة على طريق الأحمر، وحالتهما الآن مستقرة.

من جانبه خاطب محافظ الأفلاج زيد آل حسين رؤساء المراكز والبلديات لمتابعة الإبل السائبة على الطرق السريعة وتطبيق التعليمات بحق ملاكها.