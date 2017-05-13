تدشين موقع جامعة نجران الإلكتروني المطور

دشن مدير جامعة نجران الدكتور محمد بن ابراهيم الحسن الموقع الالكتروني الجديد للجامعة بحلة جديدة وفق أحدث المعايير التقنية والفنية.

وأوضح المشرف على العلاقات العامة والمتحدث الرسمي للجامعة الدكتور زهير العمري، أنه روعي في التطوير الجديد أن يكون متماشياً مع تقنيات العصر ليكون نافذة للزوار للاطلاع على أخبار الجامعة وفعالياتها، مشيرا إلى أنه اشتمل على واجهة استخدام تتميز بسهولة الوصول السريع، ومتوافق مع جميع الشاشات والأجهزة الذكية ومتصفحات الويب، إضافة إلى إمكانية تشغيل الفيديو على الصفحة الرئيسية وعرضه أثناء التصفح.

وأضاف العمري، أن الموقع الجديد يحتوي أيضا على بوابة إخبارية تضم جميع أخبار الكليات والعمادات والإدارات، وذلك ضمن خطة الجامعة الإستراتيجية في تنشيط الإعلام الجامعي ، والتواصل الفاعل مع مجتمع الجامعة .