 أمير الرياض و”المفتي” يتقدمان جموعا غفيرة للصلاة على “السديري” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 شعبان 1438 هجريا, الموافق 15 مايو 2017 ميلاديا

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أمير الرياض و”المفتي” يتقدمان جموعا غفيرة للصلاة على “السديري”

أمير الرياض و”المفتي” يتقدمان جموعا غفيرة للصلاة على “السديري”
المناطق - الرياض

أدت جموع غفيرة من المواطنين يتقدمهم أمير الرياض فيصل بن بندر ومفتي المملكة عبدالعزيز آل الشيخ، مساء اليوم (الاثنين)، الصلاة على جثمان رئيس تحرير صحيفة الرياض السابق تركي بن عبدالله السديري، في جامع الملك خالد بالرياض، قبل دفنه في مقبرة “الشعيبة” بالدرعية.

وشارك في تشييع جنازة “السديري”، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن ، والأمير تركي بن عبدالله ، ومفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان.

يشار إلى أن الوسط الثقافي والاعلامي فجع، أمس الأحد، بوفاة تركي السديري، رئيس التحرير الأسبق لصحيفة لرياض، والرئيس السابق لهيئة الصحفيين السعوديين عن عمر ناهز 73 عاما.

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